كيف تشتري تذاكر كأس العالم قطر 2022؟ (فيديو)

انطلقت المرحلة الأخيرة لمبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 هذا الأسبوع.

وتستمر هذه المرحلة حتى نهاية كأس العالم في 18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل لإتاحة الفرصة أمام عشاق الساحرة المستديرة لحضور المونديال في قطر.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت”، في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدَل الستار على المنافسات في 18 من ديسمبر، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.