استاد 974.. أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال ومسؤول يكشف سر الرقم (فيديو)

قال المهندس محمد العطوان مدير استاد 974 -أحد الاستادات الثمانية المستضيفة لمنافسات كأس العالم FIFA قطر 2022- إن الاستاد الفريد يجسّد مفاهيم الاستدامة والإرث التي كانت جزءًا أساسيًّا من الوعد الذي قطعته قطر على نفسها أمام العالم منذ اليوم الأول لفوزها بحق استضافة المونديال.

ويُعَد الصرح المونديالي -الذي جرى تشييده من حاويات الشحن البحري ووحدات الصلب المعاد تدويره- أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، إذ جرى تصميمه بطريقة مرنة تتيح إعادة تفكيكه والاستفادة من أجزائه بعد إسدال الستار على منافسات البطولة، وفق اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر.

المهندس محمد العطوان، مدير استاد 974، الذي يستضيف 7 مباريات في مونديال #قطر2022 ، يلقي الضوء على تصميم الاستاد ومرافقه المتطورة والإرث الذي سيتركه بعد انتهاء منافسات كأس العالم. pic.twitter.com/Db5BJ8dvpY — Road to 2022 (@roadto2022) October 19, 2022

سر الرقم 974

وأوضح العطوان، أمس الثلاثاء، أن الرقم (974) في اسم الاستاد يشير إلى عدد حاويات الشحن البحري التي استُخدمت في بنائه، كما أن 974 هو رمز الاتصال الدولي لدولة قطر، في إشارة إلى تواصل البلاد وتفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي، وارتباطها تاريخيًّا بالعالم عبر مياه الخليج العربي التي يطل عليها الاستاد المونديالي.

وأضاف العطوان قبيل انطلاق العد التنازلي لشهر واحد على صافرة البداية للمونديال “يُعتبر استاد 974 نموذجًا مبتكرًا يُحتذى به في مراعاة جوانب الاستدامة خلال تطوير المشاريع الرياضية، حيث جرى تشييده من عناصر بناء قابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، وبفضل تصميمه المبتكر وموقعه المميز؛ لا يحتاج الاستاد إلى تقنية التبريد المستخدَمة في بقية استادات المونديال”.

مدير استاد 974: الاستاد يجسّد جوانب الإرث والاستدامة في #كأس_العالم #قطر2022 وهو أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال#قنا_رياضي pic.twitter.com/JcSyiZWAXt — قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 18, 2022

وتابع العطوان “تتميز حاويات الشحن البحري، التي شكّلت العنصر الأساسي في بناء الاستاد، بسهولة نقلها، كما أن الهيكل الحديدي مُصنَّع من صلب معاد تدويره وقابل لإعادة الاستخدام”.

ومن المقرر الاستفادة منه في أغراض أخرى بعد إسدال الستار على منافسات البطولة، مثل بناء استاد آخر بالسعة نفسها سواء في قطر أو في أي مكان آخر، أو إعادة استخدام مكوناته في تشييد منشآت رياضية أخرى أو غير رياضية، أو استخدام أجزائه في أغراض أخرى كالشحن البحري، أو في بناء منشآت أخرى بالمستقبل، حسب العطوان.

وأشار العطوان إلى حصول الاستاد المبتكر على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) التي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (غورد) من فئة خمسة نجوم عن أعمال التصميم والبناء، ومن فئة التميز في إدارة البناء.

مدير إدارة المرافق في استاد 974: ملاعب البطولة استندت في تنفيذها على الابتكار لتحقيق الاستدامة والإرثhttps://t.co/Wf1oqMvEWv pic.twitter.com/lhYTqsPhU8 — Lusail – لوسيل (@lusailnews) October 12, 2022

بوابة استقبال قطر للعالم

ويقع استاد 974 على مسافة 4 كيلومترات من وسط مدينة الدوحة بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء الدوحة، وبفضل موقعه الفريد يُعَد أول منشأة رياضية تستقبل المشجعين القادمين إلى قطر عبر المطار والميناء مما يجعل منه بوابة استقبال قطر للعالم، وهو الاستاد الوحيد الذي يمتاز بواجهة بحرية وإطلالة ساحرة على مياه الخليج العربي.

ويمكن الوصول إلى الاستاد بسهولة باستخدام مترو الدوحة، عبر محطة راس بو عبود على الخط الذهبي، التي تقع على بعد 800 متر من الاستاد.

وشهد نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الإعلان عن جاهزية استاد 974 لمنافسات كأس العالم قطر 2022، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع، واستضاف أولى المباريات على أرضه خلال اليوم الأول من منافسات كأس العرب 2021، التي جمعت بين المنتخب الإماراتي ونظيره السوري.

🏟 استاد 974 سبب التسمية : يعود سبب تسميته إلى عدد الحاويات المستخدمة في بناءه وإشارة إلى رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر 🇶🇦 • المقاعد : 40 ألف متفرج

• الاستضافة : 7 مباريات في البطولة

• الافتتاح : 30/11/2021#باقي_40يوم_للمونديال pic.twitter.com/iSu2yJ1OVS — masayousef (@Jery14382546) October 11, 2022

يستضيف 7 من مباريات المونديال

يشار إلى أن استاد 974 يستضيف سبعة مباريات في المونديال، تبدأ في 22 نوفمبر بمباراة المكسيك وبولندا بالمجموعة الثالثة، ثم مباراة البرتغال وغانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة يوم 24 نوفمبر، ومواجهة مرتقبة بين فرنسا والدنمارك في المجموعة الرابعة يوم 26 نوفمبر.

كما يشهد الاستاد في دور المجموعات مباراة البرازيل وسويسرا بالمجموعة السابعة يوم 28 نوفمبر، وبولندا في مواجهة الأرجنتين بالمجموعة الثالثة يوم 30 نوفمبر، وصربيا وسويسرا يوم 2 ديسمبر/كانون الأول في ختام منافسات المجموعة السابعة.

ويستضيف استاد 974 المواجهة التي ستجمع بين أول المجموعة السابعة وثاني المجموعة الثامنة، يوم 5 ديسمبر، ضمن منافسات دور الستة عشر.

يقع #استاد974 (المعروف سابقاً باسم #استاد_رأس_أبوعبود) على الساحل الشرقي، في حي الأعمال المركزي المتألق في الدوحة والمطل على الواجهة المائية، وهو استاد رائع وحديث للغاية من المقرر أن يستضيف سلسلة من مباريات مرحلة المجموعات خلال #كأس_العالم FIFA.#qatar_talks_tourism #qatar pic.twitter.com/9FGZKUwgj4 — qatartalks.tourism (@qatalkstourism) October 16, 2022

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت”، في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

بإمكانكم معرفة تفاصيل عن تذاكر المباريات وأماكن الإقامة وبطاقة هيّا، عبر هذا (الرابط).