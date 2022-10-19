أهدتهما الصين احتفالا بالمونديال.. وصول زوجي الباندا “سهيل وثريا” إلى قطر والمنصات تحتفي (شاهد)

وصل زوجا الباندا “سهيل وثريا” إلى دولة قطر، صباح اليوم الأربعاء، بعدما أهدتهما الصين بمناسبة استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وسيعيش زوجا الباندا في منتزه مدينة الخور شمال العاصمة الدوحة، حيث تم بناء وتجهيز بيت خاص بهما سيقيمان فيه، وسط احتفاء انعكس على منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعَد حديقة الباندا -التي أُنشِئت أخيرًا داخل منتزه الخور- مشروعًا فريدًا من نوعه بالمنطقة، وأنشأتها هيئة الأشغال العامة القطرية لتوفير المناخ المناسب لدبّي الباندا وفقًا للمعايير والمواصفات التي حددتها الصين.

الصين تهدي قطر دُبّي باندا 🐼 (سهيل وثريا ) وذلك إحتفالاً بإستضافة #كأس_العالم • وصلوا إلى قطر صباح اليوم وتمّ بناء بيت خاص بالقرب من منتزه #الخور سيُقيمان فيه 🤩 pic.twitter.com/w5dlxhvuWQ — عالم المونديال (@WC_Qatar22) October 19, 2022

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن اثنتين من الباندا العملاقة غادرتا قاعدتهما التكاثرية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد متوجهَين إلى قطر، في إطار برنامج التعاون في بحوث وحماية حيوانات الباندا العملاقة بين البلدين.

وأضافت “غادر زوجا الباندا، الأنثى سي هاي (3 سنوات) والذكر جينغ جينغ (4 سنوات) قاعدة ياآن التابعة للمركز الصيني لحماية وبحوث الباندا العملاقة، ونُقلا إلى قطر على متن طائرة خاصة من مطار تشنغدو شوانغليو الدولي”.

الأول في الشرق الأوسط

ويُعَد هذا أول برنامج تعاون بشأن حيوانات الباندا العملاقة بين الصين والشرق الأوسط، وفق الوكالة الصينية.

وأرسل مركز البحوث الصيني مُربين وأطباء بيطريين ذوي خبرة لمرافقة الحيوانين ومساعدتهما على التكيف مع البيئة الجديدة.

ومنذ أكثر من شهر، أُجريت فحوص جسدية على حيواني الباندا ووضِعا في الحجر الصحي، وقال المركز إنهما بصحة جيدة.

استقبلنا فجر اليوم سهيل وثريا الى مستقرهم الاخير الى مدينة الخور في اكبر مركز ابحاث للباندا في المنطقة pic.twitter.com/qzPT2GifVP — علي بن طوار الكواري (@AliBinTowar) October 19, 2022

وقدّم خبراء من الصين إرشادات ميدانية في المكان الذي سيعيش فيه حيوانا الباندا في قطر، وساعدوا في إنشاء فريق محترف لتربية الباندا وإدارة شؤونها.

وفي مايو/أيار 2020، وقّعت الصين وقطر اتفاق تعاون بشأن حماية وبحوث الباندا العملاقة، لتعزيز التعاون الدولي في حماية الباندا وحماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض في البلدين.

حفل توديع في الصين

وأمس، شاركت سفارة قطر لدى الصين في حفل توديع زوجَي الباندا “سهيل وثريا” العملاقين اللذين أهدتهما بيجين إلى الدوحة، احتفالًا بمونديال 2022.

في هذا البيت سيقيمان سهيل وثريا وهذا البيت في منتزه #الخور pic.twitter.com/eOGI6U5rZN — الراهي 🇶🇦 (@q2q6r) October 18, 2022

وأشاد السفير محمد بن عبد الله الدهيمي، في كلمة خلال الحفل، بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر والصين، وقال إن الحدث يمثل علامة فارقة في الدبلوماسية الشعبية والثقافية للدفع بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى مستويات عليا وآفاق أرحب.

وأعرب السفير عن شكر الدوحة لجميع من أسهم في إنجاز هذا الحدث منذ بدايته وحتى هذه اللحظة، وترحيبها بالمسؤولين والقائمين على الحفل من الجانب الصيني لزيارة دولة قطر لحضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

لحظة وداع وداع الباندا سهيل وثريا قبل مغادرة الصين متجهين إلى #قطر ومن المقرر وصولهما إلى مطار حمد الدولي صباح يوم غدا الأربعاء

الله يعينهم من الحر pic.twitter.com/z51IOMiViC — الراهي 🇶🇦 (@q2q6r) October 18, 2022

الباندا “سهيل وثريا” العملاقة أهدتهما الصين لدولة قطر ، تمهيداً لنقلهما من العاصمة بكين إلي قطر 😍🤗🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/CrnBIQCAN1 — جوهرة جاسم (@chasanahdiani) October 18, 2022

📸 | حفل وداع الباندا 🐼 سهيل وثريا قبل وصولهم الى دولة قطر #مرسال_قطر | #حياكم_قطر pic.twitter.com/RbNyrlTt8r — مرسال قطر (@Marsalqatar) October 18, 2022