كأس العالم.. إطلاق أداة عبر المواقع لترويج الفعاليات في جميع أنحاء قطر

أعلنت (قطر للسياحة) عن إطلاق أداة “ويدجت” عبر المواقع الإلكترونية للمؤسسات في البلاد، وذلك بهدف الترويج للفعاليات والمهرجانات المقامة في أنحاء قطر كافة.

وقالت قطر للسياحة، إنه أصبح بالإمكان تثبيت هذه الأداة بسهولة على المواقع الإلكترونية لأي مؤسسة في قطر، وبمجرد إضافتها سوف تزود المتصفحين على الفور بقائمة محدثة من الفعاليات والمهرجانات التي تقام في جميع أنحاء قطر”.

Qatar Tourism has launched a free Qatar Calendar widget, which is Qatar’s official events and festivals calendar.

The widget is a one-stop and real-time listing of events, festivals and exhibitions, which can now be easily included on third-party websites.

