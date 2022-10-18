كأس العالم.. إطلاق أداة عبر المواقع لترويج الفعاليات في جميع أنحاء قطر

أعلنت (قطر للسياحة) عن إطلاق أداة “ويدجت” عبر المواقع الإلكترونية للمؤسسات في البلاد، وذلك بهدف الترويج للفعاليات والمهرجانات المقامة في أنحاء قطر كافة.

وقالت قطر للسياحة، إنه أصبح بالإمكان تثبيت هذه الأداة بسهولة على المواقع الإلكترونية لأي مؤسسة في قطر، وبمجرد إضافتها سوف تزود المتصفحين على الفور بقائمة محدثة من الفعاليات والمهرجانات التي تقام في جميع أنحاء قطر”.

Qatar Tourism has launched a free Qatar Calendar widget, which is Qatar’s official events and festivals calendar.

The widget is a one-stop and real-time listing of events, festivals and exhibitions, which can now be easily included on third-party websites. — قطر للسياحة – Qatar Tourism (@NTC_Qatar) October 17, 2022

وتتيح هذه الأداة للشركاء إمكانية الاستفادة من روزنامة قطر للفعاليات والمهرجانات، بما في ذلك تواريخ وأماكن إقامة هذه الفعاليات.

ويأتي إطلاق “ويدجت” مع اقتراب موعد انطلاق بطولة (كأس العالم FIFA قطر 2022) في وقت يشهد انطلاق العديد من الفعاليات.

للتعرف على كيفية إضافة أداة "ويدجت" إلى موقعك الإلكتروني، يرجى زيارة الرابط التالي:https://t.co/Wv2CE29FvY كما أصبح بإمكان المؤسسات الأخرى إرسال فعالياتها للنظر في إمكانية إضافتها إلى رزنامة قطر مجانًا، عبر الرابط التالي:https://t.co/CeDHkyzFdD — قطر للسياحة – Qatar Tourism (@NTC_Qatar) October 17, 2022

وقالت هيا النعيمي، مسؤولة قسم الحملات والتسويق في قطر للسياحة، إن ذلك يتيح للجهات التي تنظم الفعاليات تقديم صورة وافية للجمهور بكل الفعاليات في جميع أنحاء البلاد من خلال تلك الأداة.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت، في أول بطولة لكأس العالم تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.