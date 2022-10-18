كأس العالم قطر 2022

كأس العالم.. إطلاق أداة عبر المواقع لترويج الفعاليات في جميع أنحاء قطر

ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي المونديال (رويترز)
ملعب لوسيل الذي يستضيف نهائي المونديال (رويترز)
18/10/2022

أعلنت (قطر للسياحة) عن إطلاق أداة “ويدجت” عبر المواقع الإلكترونية للمؤسسات في البلاد، وذلك بهدف الترويج للفعاليات والمهرجانات المقامة في أنحاء قطر كافة.

وقالت قطر للسياحة، إنه أصبح بالإمكان تثبيت هذه الأداة بسهولة على المواقع الإلكترونية لأي مؤسسة في قطر، وبمجرد إضافتها سوف تزود المتصفحين على الفور بقائمة محدثة من الفعاليات والمهرجانات التي تقام في جميع أنحاء قطر”.

وتتيح هذه الأداة للشركاء إمكانية الاستفادة من روزنامة قطر للفعاليات والمهرجانات، بما في ذلك تواريخ وأماكن إقامة هذه الفعاليات.

ويأتي إطلاق “ويدجت” مع اقتراب موعد انطلاق بطولة (كأس العالم FIFA قطر 2022) في وقت يشهد انطلاق العديد من الفعاليات.

وقالت هيا النعيمي، مسؤولة قسم الحملات والتسويق في قطر للسياحة، إن ذلك يتيح للجهات التي تنظم الفعاليات تقديم صورة وافية للجمهور بكل الفعاليات في جميع أنحاء البلاد من خلال تلك الأداة.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت، في أول بطولة لكأس العالم تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية