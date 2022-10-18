اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 تكشف عن أول منتخبات البطولة وصولا لقطر

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، الاثنين، عن اسم أول منتخب من المنتخبات الـ32 المشاركة في البطولة، يصل إلى الدوحة.

وأعلنت اللجنة أن المنتخب الياباني سيكون أول فريق يصل إلى قطر يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل استعدادا للمشاركة في البطولة.

وأوقعت قرعة المونديال منتخب الساموراي في المجموعة الخامسة إلى جانب كلا من إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا.

وذكر كولين سميث المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن 24 منتخبا من أصل 32 ستتواجد في حيز 10 كيلومترات فقط.

وأشار إلى أن بطولة كأس العالم بقطر قائمة على تقارب المسافات مما يتيح للمنتخبات التحرك بسهولة ويسر.

وقال إن “مكان إقامة كل منتخب سيشير لهويته من خلال الديكورات والتصميمات المميزة ذات الألوان الزاهية”، مضيفا أن “كل اللاعبين سيشعرون وكأنهم في وطنهم الثاني، وستتوفر لهم كل أساليب الراحة”.





وشدد كولين سميث على أن الملاعب في بطولة كأس العالم من الطراز العالي وهي الأولوية الأولى في هذه النسخة المميزة.

وأوضح سميث أنه سيكون هناك 74 ملعبا للتدريب ولخوض المباريات أيضا لجميع الفرق وللحكام كذلك، وسوف تخصص 8 ملاعب لمباريات البطولة.

وأشار إلى “أرضية كل ملعب من الطراز العالمي ومزودة بنظام تكنولوجي يساعد في المحافظة على العشب”، كما أن الملاعب مزودة بتقنية حديثة بإمكانها أن توفر الإنارة المناسبة لكل الملاعب.