نجم الكرة الأسترالية السابق تيم كيهل: قطر أنشأت مرافق رياضية عالمية المستوى لاستضافة كأس العالم (فيديو)

أعرب تيم كيهل نجم الكرة الأسترالية السابق وسفير برنامج إرث قطر عن إعجابه بالمرافق الرياضية العالمية المستوى التي شيدتها قطر خلال السنوات الأخيرة في رحلتها لاستضافة كأس العالم 2022، مؤكدًا أن المشجعين على موعد مع تجربة مميزة عند وصولهم إلى الدوحة لحضور فعاليات البطولة.

وقال كيهل خلال زيارته إلى ملعب الجنوب الذي يستضيف جميع مباريات المنتخب الأسترالي في دور المجموعات إن خوض المباريات الثلاث على أرضية ملعب واحد يصب في مصلحة لاعبي الفريق.

وفي حوار لموقع (Qatar2022.qa)، أشاد كيهل بالصرح الرياضي ومرافقه المتطورة، قائلًا “أنا محظوظ للغاية بإتاحة الفرصة أمامي لزيارة هذا الملعب الرائع، فقد مشيت على أرضية ملعبه، ورأيت غرف تبديل الملابس، وجلست في مدرجات الجمهور، لقد كان من المذهل أن أعيش تجربة المشجعين، في هذا الملعب الفريد”.

وأشاد الهداف التاريخي لمنتخب أستراليا بتقارب المسافات في البطولة مؤكدًا أن ذلك في صالح اللاعبين، وقال “كل ما سمعته عن هذه الميزة الفريدة إيجابي للغاية، فمن الرائع البقاء في مقر إقامة واحد طوال فترة البطولة، دون الحاجة للتنقل من مكان إلى آخر، وعندما نتحدث عن بطولة متقاربة، فإن هذا الأمر سينعكس بلا شك إيجابًا على اللاعبين وأدائهم في الملعب”.

ودعا كيهل مشجعي أستراليا الذين يخططون لحضور منافسات البطولة، إلى تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة لهم في الدوحة، قائلًا “عليهم أن يخرجوا ويزوروا الفنادق والمتاحف ومراكز التسوق والشواطئ، وأن يشاركوا بالفعاليات والاحتفالات التي ستقام في جميع أنحاء البلاد، كما ستتاح للمشجعين ميزة أخرى فريدة وهي إمكانية حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد، لذا على جمهورنا استثمار هذه الفرصة. أنا أشجعهم على الاستمتاع بكل ما تقدمه قطر خلال كأس العالم”.

وتطرق كيهل، الذي يساعد في تطوير مهارات جيل جديد من اللاعبين الموهوبين في قطر، إلى أهمية خطط الإرث، وجهود الدولة للاستفادة من المرافق الرياضية بعد انتهاء فعاليات البطولة.

وأضاف “أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية، فالملاعب لا ينبغي أن تخصص للمشجعين فقط، ولكن يجب إتاحتها لاستخدامات أوسع، فملعب الجنوب مثلًا سيصبح مقرًا لنادي الوكرة بعد المونديال، ما سيساعد في تطوير كرة القدم، وفي دعم دوري نجوم قطر، كما سيعزز من أداء اللاعبين المتحمسين للعب في هذا الملعب والكشف عن المواهب بين الشباب القطري، حيث سيكون واضحًا أمامهم مستوى الأداء المطلوب للعب في استادات بهذا المستوى العالمي”.

يشار إلى أن المنتخب الأسترالي يطمح للوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه، وسيتنافس ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس، ويستهل مشواره بمباراته مع فرنسا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ثم مواجهته مع تونس يوم 26 من الشهر نفسه، قبل مواجهة الدنمارك يوم 30 نوفمبر، في ختام منافسات المجموعة.