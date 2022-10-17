إنفانتينو: قطر أوفت بالوعد وستنظم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم (فيديو)

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، اليوم الاثنين، أن مبيعات تذاكر مونديال قطر قاربت 3 ملايين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي تحت عنوان “شهر على انطلاق المونديال” للاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر بشأن الاستعدادات للمونديال الذي ينطلق في 20 نوفمبر/تشرين الأول المقبل.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن الفيفا عن تدشين “تطبيق تذاكر مونديال قطر2022” الذي يتيح الوصول إلى التذاكر وتغيير بياناتها وإرسالها للآخرين.

وأضاف إنفانتينو “قلت مرارا وتكرارا إن قطر ستنظم نسخة رائعة، وستكون هي الأفضل في تاريخ المونديال بفضل البنية التحتية الرائعة والجاهزية التي باتت على أعلى مستوى”.

وأوضح “قطر أوفت بالوعود في تجهيز البنية التحتية، ونجاحها في الضيافة لن يتوقف فقط على الجانب التنظيمي وإنما على صعيد الإرث بعدما تمكنت من تغيير حياة الآلاف من العمال إلى الأفضل”.

وتابع “كأس العالم تقام لأول مرة في العالم العربي، وفي ضيافة قطر بطلة آسيا، والشيء المميز أن المشجعين سيستطيعون -للمرة الأولى- متابعة أكثر من مباراة في يوم واحد، ويخلقوا ذكريات جديدة ويتعرفوا على ثقافة مختلفة، كما سيكون جميع الإعلاميين موجودين لأول مرة في فندق واحد”.

وأضاف إنفانتينو “هذه البطولة قائمة على السلام والاتحاد، والجميع سيكون مُرحَّبا به بغض النظر عن جنسيته أو معتقداته. وأؤكد للجميع أن نسخة قطر 2022 ستكون فريدة من نوعها، واللاعبين لن يكونوا مرهقين مثلما يحدث في البطولات الأخرى التي يصطدمون خلالها بمجموعة مضغوطة ويشاركون في الدورة وهم في نهاية الموسم، وهذا الأمر سيحدث لأول مرة منذ انطلاق البطولة في 1930”.

وذكر “نتوقع وصول أكثر من 12 ألف صحفي، وهناك الكثير من الخيارات على صعيد الإقامة للجماهير والزوار”، مشيرا إلى أن بطاقة هيّا تسهّل المهمة على الجميع لدخول قطر وحضور المباريات واستخدام وسائل المواصلات.

وختم إنفانتينو حديثه “سنقدّم أفضل نسخة في التاريخ من بطولة كأس العالم داخل الملاعب وخارجها أيضا، وأدعو الجميع إلى الاستمتاع وعيش أجواء مميزة للغاية في هذه البطولة بعيدا عن الأزمات الكثيرة التي يعيشها العالم”.

قطر على أتم الاستعداد

بدوره، قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 إن قطر على أتم الاستعداد لاستضافة مهرجان عالمي يحتفل بالبطولة الأهم في عالم كرة القدم.

وأضاف “نتطلع إلى الترحيب بالمشجعين من أنحاء العالم مع فعاليات تحتفي بكرم الضيافة العربية، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه، علاوة على أوقات لا مثيل لها مع منافسات البطولة العالمية. لا شك أن العالم سيشهد نسخة فريدة من المونديال ستترك أثرا إيجابيا دائما على قطر والمنطقة بأكملها”.





“هيّا” فكرة محلية قطرية

في حين قال المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المهندس ياسر الجمال “يجب على جميع حاملي التذاكر تحميل تطبيق بطاقة هيّا”.

وأوضح “بطاقة هيّا فكرة محلية قطرية أصبحت عالمية بالسماح لمالكيها بدخول العديد من الدول وهذا يُشعرنا بالفخر”.

وأضاف الجمال “سيكون هناك دعم دولي بوجود 90 ممثلا لـ45 سفارة، وهذه الخدمة تُوجَد في البطولة لأول مرة”.

وبشأن المشاركات الإعلامية، قال الرئيس التنفيذي للبطولة ناصر الخاطر “بالنسبة للإعلام، من المتوقع قدوم 12 ألفا و300 إعلامي من أجل البطولة”.





وأردف “لأول مرة سيكون هناك استاد رقمي من أجل الإعلاميين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وكذلك مركز لغير الحاصلين على تصاريح الإعلام”.

ولفت الخاطر إلى “اختيار 20 ألف متطوع من أصل 420 ألف متقدم، 89% منهم من داخل دولة قطر و11% من خارجها”.

وأشار -في الوقت ذاته- إلى وجود أكثر من 90 منطقة ترفيهية للجماهير.

وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر والأضخم على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم، بمشاركة 32 منتخبا.