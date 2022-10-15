كأس العالم قطر 2022.. هل يكرر منتخب أمريكا إنجاز حصوله على المركز الثالث في مونديال 1930؟

يخوض المنتخب الأمريكي نهائيات كأس العالم للمرة العاشرة في تاريخه وسيلعب ضمن المجموعة الثانية مع إنجلترا وويلز وإيران.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون أول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

كل المعلومات عن المنتخب الأمريكي، في تقرير الزميل كريم الأسيوطي.