كأس العالم قطر 2022.. ماذا سيحقق كيروش في مشاركته الثالثة مع المنتخب الإيراني؟

يشارك المنتخب الإيراني في المونديال للمرة السادسة في تاريخه حيث يأمل هذه المرة في تخطي عقبة دور المجموعات والتأهل للأدوار الإقصائية.

ويتطلع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني للوصول إلى أبعد نقطة خلال كأس العالم بقطر 2022.

وتتحدث الأوساط الرياضية في إيران عن وجود ثقة متبادلة بين اللاعبين وكيروش بناء على تجربته في مونديالي 2014 و2018 وبطولتين لأمم آسيا.

ويطمح المنتخب الإيراني إلى هزيمة نظيره الأمريكي في المباراة التي ستجمعهما في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد 24 عاما من فوز الإيرانيين في مونديال فرنسا 1998.

تاريخ المنتخب الإيراني وأبرز لاعبيه وأهم انجازاته في التقرير التالي: