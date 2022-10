كأس العالم قطر 2022.. الفنانة المغربية منال: نحتفي بأول بطولة لكأس العالم في منطقتنا (فيديو)

قالت المطربة المغربية التي شاركت في أداء أغنية “قناديل السماء” وهي الموسيقى التصويرية الرسمية الرابعة لبطولة كأس العالم FIFA قطر2022، إن الرسالة التي يراد توصيلها إلى الجماهير في العالم هي دعم المرأة.

وقالت المطربة منال إن الرسالة التي يراد توصيلها إلى الجماهير في كل مكان في العالم هي دعم المرأة، مشيرة إلى أن معظم من قام بعمل هذا الفيديو كان من النساء.

وأكدت الفنانة منال أن أغنية قناديل السماء تحمل رسالة ملهمة حول الأمل والعمل الجماعي وتحتفي بأول كأس للعالم في منطقتنا، وبقوة النساء وإبداعهن وعزمهن، وتشارك هذه الصفات الملهمة مع العالم كله من خلال هذا المهرجان الكروي المميز في دولة قطر.

وأغنية “قناديل السماء” هي الموسيقى التصويرية الرسمية الرابعة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بعد أغنية هيا هيا (نحن أفضل معًا) وأغنية “ارحبو” ومقطع The World is Yours to Take، وسيصدر المزيد من التسجيلات قبل انطلاق المنافسة في 20 نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.

وتجمع الموسيقى التصويرية الرسمية أغاني متعددة بين الفنانين والمشجعين واللاعبين، في تجربة فريدة من نوعها لمشاركة شغفهم من خلال المزج بين الموسيقى وكرة القدم.

اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنشر معلموات رئيسية عن التنقل خلال نهائيات كأس العالم FIFA قطر 🇶🇦 2022.#كأس_العالم_قطر_2022 | #كأس_العالم pic.twitter.com/pVZY8F95RL — كأس العالم قطر 2022 (@QusaiWorldCup) October 13, 2022

بطولة مميزة

وتوقعت الفنانة المغربية خلال لقاء على شاشة الجزيرة مباشر، نجاحا كبيرا للبطولة التي تتميز بكونها تقام أول مرة في عاصمة عربية، بما فيها من استعدادات كبيرة وملاعب مجهزة.

وعن شعورها حيال إقامة بطولة كأس العالم أول مرة في دولة عربية، قالت إنها تشعر بالفرح والافتخار والحماس، وأعربت عن أملها أن ينجح المنتخب المغربي في الوصول إلى مراكز متقدمة خلال التصفيات.