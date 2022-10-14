السعودية: يمكن لحاملي بطاقة “هيّا” من جمهور كأس العالم أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة (فيديو)

أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية، خالد الشمري، اليوم الجمعة، أنه يمكن لحاملي بطاقة “هيا” من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

ولفت خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” السعودية إلى أن هذه التأشيرة مجانية دون رسوم، ولكن يجب الحصول على تأمين طبي إلزامي من منصة تأشيرة.

وأوضح أن التأشيرة ستكون صالحة لدخول المملكة ابتداءً من 11 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، قبل 10 أيام من بداية بطولة كأس العالم، وحتى اليوم الختامي من البطولة في 18 ديسمبر/كانون أول 2022.

وأشار إلى أنه لا يشترط أن يكون حامل التأشيرة قد دخل من دولة قطر، في بطاقة هيا قبل ذلك، وأن مدة الإقامة لحامل التأشيرة شهران تنتهي في 11 يناير/كانون الثاني 2023.

فيديو | مساعد مدير عام الإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية خالد الشمري: عشرات الآلاف من حاملي بطاقة "هيا" قدموا للحصول على التأشيرة السعودية للدخول إلى المملكة خلال انعقاد كأس العالم 2022 في قطر#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2tnDow7gfx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2022

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.