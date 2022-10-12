قطر.. افتتاح مركز جديد لخدمات بطاقة “هيّا” لجمهور كأس العالم 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث افتتاح مركز جديد لخدمات بطاقة “هيّا”، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لتقديم المساعدة لجمهور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويقدّم مركز خدمات هيّا الجديد دعمًا مباشرًا للمشجعين من خلال فريق عمل متخصص يتولى الإجابة عن استفساراتهم المتعلقة ببطاقة هيّا، إضافة إلى خدمة طباعة البطاقات، علمًا بأن طباعة البطاقة اختياري حسب رغبة المشجع، إذ يمكن لجميع المشجعين استخدام بطاقة هيّا الرقمية.

ويستقبل المركز الجديد المشجعين من السبت إلى الخميس، من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وفي أيام الجمعة من الثانية ظهرًا إلى العاشرة مساءً، حتى 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لينضم إلى مركز خدمات هيّا الذي أُعلِن افتتاحه في صالة علي بن حمد العطية، نهاية الشهر الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمنصة هيّا باللجنة العليا للمشاريع والإرث سعيد الكواري “تتطلع فرق العمل لدينا إلى تقديم الدعم الكامل للمشجعين في كل من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في منطقة الخليج الغربي، وصالة علي بن حمد العطية بالقرب من نادي السد الرياضي، لضمان تجربة سلسة للجميع مع بطاقة هيّا”.

وبطاقة هيّا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 للدخول إلى الاستادات المونديالية الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تُعد البطاقة تصريح دخول إلى الدولة للمشجعين القادمين من خارجها، الذين سيصل إليهم عبر البريد الإلكتروني تصريح دخول قطر، بعد الموافقة على طلباتهم لبطاقة هيّا.

ويمكن تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال منصة هيّا، أو عبر تطبيق هيّا إلى قطر “Hayya to Qatar 2022” على الهواتف الذكية، المتوفر في متاجر أبل وغوغل بلاي وهواوي، ويُشترط أن يكون لدى المشجع رقم تذكرة صالحة، كما ينبغي تحميل بياناته الشخصية وصورة لجواز السفر أو البطاقة الشخصية، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بمكان الإقامة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنظم سلسلة من الندوات عبر تقنية الاتصال المرئي، تتناول جميع التفاصيل المطلوبة لتقديم الطلبات، والحصول على بطاقة هيّا. ويتوفر عبر هذا (الرابط) مزيد من المعلومات عن الندوات.

وبإمكان المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تقام منافساتها في ثمانية استادات مونديالية، التعرف على آخر المستجدات عن التذاكر وأماكن الإقامة وبطاقة هيّا، عبر زيارة هذا (الرابط).