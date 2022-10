هذا ما سيدفعه “فيفا” للأندية التي يشارك لاعبوها في كأس العالم قطر 2022

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه سيدفع أكثر من 200 مليون دولار للأندية التي سيشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وأعلن “فيفا” في بيان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل برنامج مزايا الأندية، موضحًا أنه خصص 209 ملايين دولار لهذا البرنامج “ضِمن التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتقدير إسهامات الأندية في إنجاح بطولة كأس العالم”.

