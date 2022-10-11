كأس العالم قطر 2022

هذا ما سيدفعه “فيفا” للأندية التي يشارك لاعبوها في كأس العالم قطر 2022

كأس العالم
كأس العالم (الفرنسية)
11/10/2022

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه سيدفع أكثر من 200 مليون دولار للأندية التي سيشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وأعلن “فيفا” في بيان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل برنامج مزايا الأندية، موضحًا أنه خصص 209 ملايين دولار لهذا البرنامج “ضِمن التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتقدير إسهامات الأندية في إنجاح بطولة كأس العالم”.

وقال البيان “سيتم تعويض الأندية عن كل يوم بقي فيه أحد لاعبيها في بطولة كأس العالم، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية”.

وسيدفع البرنامج 10 آلاف دولار عن كل لاعب لكل يوم يبقى فيه مع منتخب بلاده في كأس العالم، بما في ذلك فترة الاستعداد الرسمية للبطولة.

وسيتم تحديد القيمة التي سيحصل عليها كل نادٍ، وفقًا لعدد لاعبيه المشاركين ومدد بقائهم مع المنتخب.

ويجب أن يكون اللاعب قد شارك مع النادي المسجل به قبل عامين من انطلاق البطولة ليحصل النادي على المقابل المادي.

وذكر بيان “فيفا” أن 416 ناديًا من 63 اتحادًا عضوًا به استفاد من هذا البرنامج بعد نسخة 2018 من بطولة كأس العالم في روسيا.

وأوضح البيان أنه سيكون بمقدور الأندية تقديم طلباتها بشكل رقمي للمرة الأولى.

المصدر : الألمانية + موقع الفيفا