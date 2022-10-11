6 مدن عالمية تستضيف فعاليات مهرجان الفيفا لمشجعي المونديال.. إليك التفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاثنين، عن استضافة 6 مدن بالعالم لفعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين خلال مونديال قطر 2022.

وأوضح الفيفا في بيان أن مهرجانات المشجعين سيقام في كل من العاصمة البريطانية لندن والعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي ومدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتين، وعاصمة كوريا الجنوبية سول، ومن المدن العربية مدينة دبي في دولة الإمارات.

🇶🇦​ Doha

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿​ London

🇲🇽​ Mexico City

🇧🇷​ Rio de Janeiro

🇧🇷​ Sao Paulo

🇰🇷​ Seoul

🇦🇪​ Dubai The FIFA Fan Festival is going global! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 10, 2022

وتهدف هذه المهرجانات الدولية إلى تعزيز تجربة المشجعين خلال الحدث الرئيسي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام فعاليات المهرجان في الدوحة بحلة جديدة في حديقة البدع، حيث سيتم توفير تجربة رائعة للمشجعين الموجودين في قطر للاستمتاع بأجواء كرة القدم بجانب تجارب ثقافية ثرية أخرى.

وأضاف بيان الفيفا أن جميع المهرجانات الدولية للمشجعين ستقدم بثًا مباشرًا لمباريات كأس العالم قطر 2022، كما ستوفر لزوارها أنشطة ترفيهية عديدة بينها عروض من إبداع نجوم عالميين في تنسيق الأغاني وموسيقيين وفنانين محليين.

ومن المتوقع أن تنطلق فعاليات مهرجانات المشجعين الدولية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إلا أن الفعاليات ستختلف من مهرجان لآخر.

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن استضافة ست مدن عالمية لفعاليات مهرجان الفيفا الدولي للمشجعين FIFA Fan Festival خلال #كأس_العالم FIFA #قطر2022#قنا_رياضي pic.twitter.com/ONRnL8vFCd — قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 10, 2022

وفي هذا السياق، قال رومي جاي مدير قسم الأعمال في الفيفا لوكالة الأنباء القطرية إنه تم تصميم مهرجان المشجعين ليكون ملتقى لعشاق كرة القدم خارج أسوار الملاعب.

وأضاف أن المهرجان يوفر تجارب متنوعة في مختلف المجالات بدءًا من كرة القدم إلى الموسيقى مرورًا بالأنشطة الثقافية واكتشاف أنماط حياة جديدة وفريدة.

وستشهد قطر بالإضافة إلى فعاليات مهرجان المشجعين الدولي في حديقة البدع بالدوحة، إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022.

¡Un nuevo Fan Festival de la FIFA hará su debut en la #FIFAWorldCup de este año! Sólo faltan 74 días 🤩 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 7, 2022

ويضم برنامج الفعاليات أكثر من 90 حدثًا خاصًّا ضمن الأحداث المقرر تنظيمها على هامش البطولة، وسيكون كورنيش الدوحة من أكبر الوجهات الترفيهية للجماهير حيث سيشهد عروضًا فنية متجولة وأنشطة ثقافية متنوعة.

ويضم كورنيش الدوحة البالغ طوله 6 كيلومترات عددا كبير من المتاجر والمحلات لبيع الأطعمة والمشروبات، وذلك بطاقة استيعابية تتسع لاستضافة ما يصل إلى 120 ألف مشجع يوميًّا.