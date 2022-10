6 مدن عالمية تستضيف فعاليات مهرجان الفيفا لمشجعي المونديال.. إليك التفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاثنين، عن استضافة 6 مدن بالعالم لفعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين خلال مونديال قطر 2022.

وأوضح الفيفا في بيان أن مهرجانات المشجعين سيقام في كل من العاصمة البريطانية لندن والعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي ومدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتين، وعاصمة كوريا الجنوبية سول، ومن المدن العربية مدينة دبي في دولة الإمارات.

