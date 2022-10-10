مؤسسة قطر والحي الثقافي “كتارا” يكشفان النقاب عن فعاليات المونديال (شاهد)

كشفت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، الاثنين، النقاب عن مجموعة الفعاليات والأنشطة التي تنظمانها أثناء بطولة كأس العالم (قطر 2022) والفترة التي تسبقها.

وأطلقت مؤسسة قطر حملتها لكأس العالم تحت شعار (كرة القدم لنا كلنا) في حدث حضره مجموعة من شركاء المؤسسة والجهات المعنية، مشيرة إلى أن الفعاليات ستكون متاحة أمام الجميع للمشاركة فيها والاستمتاع بها.

وقالت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ورئيسها التنفيذي إن بطولة كأس العالم “تتمحور حول الناس لأنها تجمعهم سويًا وتوفر لهم تجربة مشتركة ومفتوحة للجميع لأنها تخلد في الذاكرة”.

وأشارت إلى أنه انطلاقًا من التزام مؤسسة قطر بالوصول الميسر والشمول، عكست حملتها بمناسبة هذه البطولة “توفير الفرص للجميع وتعزيز المشاركة بها والاستفادة منها، ودعمنا الدائم للأهداف الوطنية في استضافة البطولة الأكثر سهولة للوصول من أي وقت مضى”.

وأضافت أن رسالة مؤسسة قطر “تمكين الإنسان عبر إطلاق مسارات جديدة للمشاركة وفرص الاستكشاف للجميع”.

بدوره، أوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أن ملعب المدينة التعليمية التابع للمؤسسة سيشهد مباريات في المونديال حتى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب سلسلة من الأنشطة المخصصة للمشجعين والجمهور العام في أيام المباريات وكذلك خلال الأيام الأخرى، حيث ستكون المدينة التعليمية مفتوحة للجميع في مختلف الأوقات.

دعم المونديال وتنوع الفعاليات

من جهته، أكد مدير إدارة الإعلام بمؤسسة قطر خليفة الكبيسي أن دور المؤسسة يتمحور في دعم بطولة كأس العالم لتكون النسخة الأفضل من حيث تسهيل حركة الأفراد ذوي الإعاقة، وذلك عبر شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتوفير تدريب متخصص لمتطوعي تسهيل الوصول الذين سيكون لهم دور أساسي في ضمان أن تحظى جماهير البطولة بتجربة لا تُنسى.

كما أوضح أن جهود المؤسسة تعكس التزامها بغرس بذور العمل التطوعي في قطر، وهو ما سيستمر بعد انتهاء البطولة.

وقال إن مؤسسة قطر ستطلق قبيل انطلاق البطولة دليلًا لإمكانية الوصول لتمكين ذوي الإعاقة -من المقيمين والزوار على حد سواء- من استكشاف قطر خلال فترة البطولة، سيسلط الضوء على العديد من العروض والبرامج التي يمكن الوصول إليها في المدينة التعليمية وفي أنحاء البلاد.

وأضاف الكبيسي أنه من خلال برنامج (لكل القدرات) التابع لمؤسسة قطر والمنصات التي توفرها، ستعمل المؤسسة على دعم الأهداف الوطنية لتكون هذه البطولة ميسّرة الوصول لذوي الإعاقة بالإضافة إلى نشر ثقافة التطوع في قطر، وترسيخ الإرث الرياضي والاجتماعي للبطولة.

وعلى هذا النحو، شدد الكبيسي على أن الفعاليات “مستمرة حتى بعد كأس العالم”، مضيفًا “بعد كأس العالم سيكون هناك الكثير مما سيتم المحافظة عليه من إرث من خلال المنشآت المتعددة خصوصًا المتوفرة في ملعب المدينة التعليمية الموجودة في قلب المدينة، والأهم أن هناك قدرات شابة من المتطوعين الذين اكتسبوا خبرات كثيرة سيتم استغلالها والاستفادة منها”.

بدورها، أشارت مديرة الفعاليات بمؤسسة قطر مشاعل شهبيك خلال المؤتمر الصحفي إلى أن أنشطة المؤسسة في بطولة كأس العالم تشمل تنظيم النسخة الثانية من مهرجان (دريشة) للفنون الأدائية في الفترة بين 11 و17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية، الذي سيشكل منصة للأفراد من قطر والمنطقة والعالم بأسره للاحتفاء بالثقافة والإبداع.

مدير #استاد_المدينة_التعليمية:

تصميم الاستاد يعكس تناغمًا مثاليًا بين فنون العمارة الإسلامية التقليدية والطابع العصري المذهل#قنا_رياضي pic.twitter.com/PUFzIxrSLJ — قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 10, 2022

ولفتت إلى أن مهرجان (دريشة) هو عنوان “السفر والمغامرة” وسيعبّر عن الثراء الذي تكتنزه الثقافة العربية ولغتها وتراثها من خلال الفنون الموسيقية والمسرحية والشعر ورواية القصص والتعليم.

وذكرت أن هذه النسخة من المهرجان ستشهد إضافة جديدة من خلال (دريشة الاختراعات والابتكارات) التي ستركز على مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات برعاية كونكوفيليبس قطر، مع تسليط الضوء على العلماء والمخترعين والباحثين من أنحاء العالم العربي.

وتابعت أن المدينة التعليمية ستحتضن برنامج (الجيل المبهر) في الفترة بين 15 و20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الذي سيشهد مشاركة مجموعة من المدارس من كل الدول المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، في ورش عمل وأنشطة، علاوة على بطولة (الجيل المبهر) لكرة القدم.

وأوضحت أن المؤسسة تستضيف حاليًا بطولة كأس العالم للأطفال 2022، وتستمر حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتجمع هذه البطولة الأطفال بلا مأوى من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في بطولة لكرة القدم، ومهرجان فني ومنصة تتيح لهم الدفاع عن حقوقهم.

المؤسسة العامة للحي الثقافي:

51 فعالية رئيسية ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة #كأس_العالم بمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية#قنا_رياضي #كتارا pic.twitter.com/ql3vsxXoPm — قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 10, 2022

51 فعالية رئيسية من تنظيم كتارا

وعلى هذا النحو، أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) أنها بصدد تنظيم 51 فعالية رئيسية ينبثق منها أكثر من 300 فعالية فرعية بمشاركة 22 دولة، وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وقال المدير العام للمؤسسة خالد بن إبراهيم السليطي في مؤتمر صحفي إن تلك الفعاليات تتوزع على 5 فروع رئيسية، هي المهرجانات والحفلات والمعارض والعروض الحية والفعاليات.

وأضاف أن هذا الحدث التاريخي الذي تتشرف قطر باستضافته كأول دولة عربية وشرق أوسطية “يشكل فرصة استثنائية لتقديم الوجه المشرق للثقافة والتقاليد القطرية والعربية الأصيلة، بما يتيح لشعوب العالم التعرف عن قرب على ثقافتنا وقيمنا ومجتمعنا”.

وأشار السليطي إلى أنه من بين الفعاليات إقامة النسخة الـ12 من مهرجان (كتارا) الدولي للمحامل التقليدية في 20 نوفمبر، الذي يمثل لوحة تراثية حية تقدّم تراث الآباء والأجداد وتسلط الضوء على تفاصيل حياتهم، وذلك بهدف إبراز المخزون الثقافي والموروث الشعبي لضيوف المونديال.

كما لفت إلى تنظيم مهرجان (فنون الشارع) الذي يقام في جميع أروقة (كتارا) ويتيح للفنانين والممثلين والموسيقيين فرصة الأداء الحر أمام الجمهور، سواء بشكل فردي أو جماعي.

وأوضح أن جمهور (كتارا) سيكون على موعد مع حفلات لفرق موسيقية عالمية من الأرجنتين وبريطانيا ودول عربية باعتبار أن الموسيقى لغة عالمية مشتركة بين الجميع. كما ستستضيف (كتارا) معارض فنية وفعاليات من باراغواي والدومينيكان وأوروغواي والإكوادور والبوسنة والهرسك وروسيا والمكسيك وإندونيسيا وإيران.

وبالنسبة للتراث العربي، أشار السليطي إلى إقامة معارض للخزف ولآلة العود العربية ولفنون الخط العربي، كما تم تخصيص فعاليات للأطفال، لافتًا إلى أن (كتارا) حرصت على وجود الكتاب في هذه المناسبة العالمية، وذلك عبر تدشين 22 كتابًا عن كأس العالم بدار (كتارا) للنشر باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى فعاليات تتعلق بالكتب بمشاركة جميع دور النشر القطرية.

يُذكر أن من بين الفعاليات المهمة التي سيتم تنظيمها، معرض (كرة القدم والفن التشكيلي والمقتنيات) ومعرض (الطوابع البريدية لكأس العالم) والمعرض الفني (باراغواي) والمعرض القطري لرواد الفن، بالإضافة إلى معارض فنية لعدد من السفارات المعتمدة لدى دولة قطر.