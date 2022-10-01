“قطر 22”.. برنامج جديد على قناة الجزيرة مباشر لمتابعة أخبار كأس العالم

مع استمرار العد التنازلي واقتراب صافرة البداية لبطولة كأس العالم قطر 2022، تطلق الجزيرة مباشر برنامجها الجديد (قطر 22) ليكون نافذة مهمة لكل ما يتعلق بالمونديال، وراصدًا لنبض الجماهير في كل مكان.

البرنامج يتألف من عدة فقرات، وسيذاع على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) بتوقيت مكة المكرمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

الفقرة الأولى في البرنامج هي “جولة الأخبار” التي ترصد بالصوت والصورة آخر الأخبار المتعلقة بالمونديال والفرق المشاركة واستعدادات اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تليها فقرة “تكتيك” التي تتناول بالتحليل الفرق المشاركة وطرق اللعب وأبرز اللاعبين وأدوارهم والمدربين.

وعبر فقرة “حكايات المونديال”، نرجع إلى الماضي برصد أبرز القصص والحكايات الخاصة بنُسخ كأس العالم السابقة منذ انطلاقها عام 1930 في الأوروغواي.

وستكون لدينا فقرة أيضًا تتحدث عن استعدادات الدولة والخدمات المقدمة للجماهير حتى يستمتعوا بنسخة استثنائية من البطولة، وسنتحدث خلالها عن المرافق ووسائل النقل ووسائل الترفيه ونتناول كل ما يتعلق بإسعاد الجماهير.

ولن ننسى جماهير الكرة في فقرة “الملعب ملعبك” التي سننتظر فيها مشاركة الجماهير على اختلاف ألوانهم وانتماءاتهم ليدلوا بآرائهم حول البطولة وفرقهم المفضلة.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.