كأس العالم قطر 2022

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بيع 1.2 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم في قطر

قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن كأس العالم 2022 في قطر إنه تم بيع “1.2 مليون تذكرة” لمباريات البطولة، المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

Published On 23/6/2022

نحو 24 مليون طلب لشراء تذاكر مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تلقيه أكثر من 23.5 مليون طلب تذكرة من أجل شراء تذاكر نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك في نهاية فترة مبيعات التذاكر التي يتم السحب والاختيار فيها بشكل عشوائي.

Published On 30/4/2022
من برنامج: هاشتاج

حساب الطريق إلى كأس العالم 2022 يحتفي بالمنتخبات المتأهلة

انضمت الأرجنتين وهولندا لنهائيات كأس العالم 2022 والتي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة ليرتفع عدد المنتخبات المتأهلة 13 منتخبا حتى الآن، واحتفى حساب الطريق إلى كأس العالم 2022 بالمنتخبات المتأهلة.