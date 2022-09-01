كأس العالم قطر 2022

ظهر نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة في فيديو طريف لقي انتشارًا واسعًا على المنصات العربية، وهو يمازح عددًا من مشاهير مواقع التواصل أثناء اللعب معهم داخل أحد الملاعب المغطاة في الدوحة.