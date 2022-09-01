كأس العالم قطر 2022

كشف المنتخب القطري المستضيف للبطولة الرياضية الأضخم في العالم “مونديال قطر 2022″، الخميس، عن القميص الجديد للفريق.
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ظهر نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة في فيديو طريف لقي انتشارًا واسعًا على المنصات العربية، وهو يمازح عددًا من مشاهير مواقع التواصل أثناء اللعب معهم داخل أحد الملاعب المغطاة في الدوحة.
بدأ العد التنازلي للأيام الأخيرة لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تقام في قطر لتكون النسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، ما توقعاتكم للتنظيم وهو الأول في المنطقة؟
قال مسؤول كبير في وزارة الأمن القومي الأمريكية لشبكة (إيه بي سي نيوز) إن الوزارة ستساعد على تأمين مونديال قطر 2022 الذي ينطلق في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني ويستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.