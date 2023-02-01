تفاكر.. المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية (فيديو)
واصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) النقاش حول المرأة وحقوقها وطموحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
واصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) النقاش حول المرأة وحقوقها وطموحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
خصص الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، حلقته الجديدة من برنامجه (تفاكر) للنقاش بشأن المرأة وحقوقها وطموحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار كل عام.
دعا الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إلى الاطلاع على شكل من الإصلاح جاء في القرآن الكريم من خلال قصة النبي موسى عليه السلام.
تحدث الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن معادلة التغيير، وقال إنها تحتاج إلى حسن التشخيص.
تحدث الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن التساؤلات المطروحة حول إشكالية التغيير والإصلاح.
يقول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني “لكي يتمكن الفساد من النفس ويستقر فيها يحتاج إلى ما يكفي من الوقت ليصبح جزءًا من تركيبة النفس لكي يجعلها تتطبع معه”.
يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) التطرق لموضوع العلاقة بين الفرد والمجتمع وقضايا التغيير من خلال سؤال إشكالي جديد.
خصص الدكتور مصطفى المرابط حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” لقول الله -تبارك وتعالى- في القرآن الكريم: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}.
واصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع التغيير، وقال إن الباحث في هذا الموضوع يتفاجأ بالأسئلة التي تتراكم بشكل لافت.
تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” عن كيفية بناء السنن الإلهية من خلال قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.
تحدّث الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن التهيب من الاستدلال بالقرآن الكريم.