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تفاكر.. إطلالة على المرأة في عيدها (فيديو)

خصص الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، حلقته الجديدة من برنامجه (تفاكر) للنقاش بشأن المرأة وحقوقها وطموحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار كل عام.

Published On 9/3/2023
مدة الفيديو 15 minutes 05 seconds
مصطفى المرابط المرأة

تفاكر.. منهج إصلاح الفساد في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه (فيديو)

دعا الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إلى الاطلاع على شكل من الإصلاح جاء في القرآن الكريم من خلال قصة النبي موسى عليه السلام.

Published On 2/3/2023
مدة الفيديو 11 minutes 26 seconds

الأنفُس و”الكتلة الحرجة”.. العتبة التي تنقلب منها النعمة إلى نقمة (فيديو)

يقول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني “لكي يتمكن الفساد من النفس ويستقر فيها يحتاج إلى ما يكفي من الوقت ليصبح جزءًا من تركيبة النفس لكي يجعلها تتطبع معه”.

Published On 19/1/2023
مدة الفيديو 10 minutes 29 seconds
الدكتور مصطفى المرابط رئيس مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني

تفاكر.. هل من علاقة بين الأنفس والمجتمع؟ (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) التطرق لموضوع العلاقة بين الفرد والمجتمع وقضايا التغيير من خلال سؤال إشكالي جديد.

Published On 12/1/2023
مدة الفيديو 11 minutes 51 seconds

تفاكر.. كيف ربط القرآن الكريم مصير المجتمع بأفراده؟ (فيديو)

خصص الدكتور مصطفى المرابط حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” لقول الله -تبارك وتعالى- في القرآن الكريم: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}.

Published On 5/1/2023
مدة الفيديو 11 minutes 03 seconds

تفاكر.. في العلاقة ما بين النفس والتغيير (فيديو)

واصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع التغيير، وقال إن الباحث في هذا الموضوع يتفاجأ بالأسئلة التي تتراكم بشكل لافت.

Published On 29/12/2022
مدة الفيديو 10 minutes 23 seconds

“تفاكر” وكيفية بناء السنن الإلهية.. هل الإنسان مسؤول عن واقعه؟ (فيديو)

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” عن كيفية بناء السنن الإلهية من خلال قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

Published On 22/12/2022
مدة الفيديو 10 minutes 42 seconds