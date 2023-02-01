خصص الدكتور مصطفى المرابط حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” لقول الله -تبارك وتعالى- في القرآن الكريم: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}.