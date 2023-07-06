تفاكر.. “الفرد والجماعة والنوع” هل من علاقة؟ (فيديو)

تحدّث الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن موضوع المرأة ضمن سلسلة من الحلقات عنها.

ووقف المرابط في برنامجه -الذي يسلّط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي، وكذلك في السياق العالمي- على أنه “لا يمكن فصل البعد الفردي للمرأة عن خصوصيتها الجماعية”.

ورأى أن البعد البيولوجي للخلق يكتمل مع البعد الثقافي والخُلقي، موضحًا أن هنا يتأسس الوصل بين الفرد والجماعة.

ومضى المرابط إلى أنه لا يمكن بناء مجتمع إلا ببناء فرد قوي مستقل ومتوازن، لذلك كانت عناية الإسلام بالفرد بدرجة أولى كفرد مستقل دون فرق بين رجل أو امرأة.

ومضى المفكر إلى أن الفرد لا تكتمل إنسانيته إلا داخل الجماعة التي تعتبر الرحم الثقافي أو الخلقي لبناء الإنسان.