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مدة الفيديو 11 minutes 40 seconds
11:40
هل واقع “الآخر” هو مستقبل مجتمعاتنا؟ (فيديو)
يواصل الدكتور مصطفى المرابط مدير مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني تأملاته الفكرية والفلسفية في حلقة جديدة من برنامجه تفاكر بعنوان “هل واقع الآخر هو مستقبل مجتمعاتنا؟”.
9/6/2023
المصدر : الجزيرة مباشر