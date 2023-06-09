مدة الفيديو 11 minutes 40 seconds 11:40

هل واقع “الآخر” هو مستقبل مجتمعاتنا؟ (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط مدير مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني تأملاته الفكرية والفلسفية في حلقة جديدة من برنامجه تفاكر بعنوان “هل واقع الآخر هو مستقبل مجتمعاتنا؟”.

المصدر : الجزيرة مباشر