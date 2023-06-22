تفاكر.. جسد المرأة بين جدلية الستر والكشف (فيديو)

تحدّث الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، عن التمييز بين مستويي وجود المرأة (المرأة الأنثى والمرأة الإنسان) يتيح مناقشة وضعية المرأة في تصور المنظومة الإسلامية.

تحدّث الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن التمييز بين مستويي وجود المرأة (المرأة الأنثى والمرأة الإنسان) ووضعيتها في تصور المنظومة الإسلامية.

ووقف المرابط في برنامجه -الذي يسلّط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي، وكذلك في السياق العالمي- عند نقطة تثير الكثير من اللغط وتسبب استقطابا حادا داخل المجتمعات المعاصرة.

وناقش موضوع “جسد المرأة بين الستر والكشف”، قائلا إن هذه الجدلية في الفكر الإسلامي تتجاوز بكثير المستوى التبسيطي الذي يحصرها في المرأة دون الرجل، ثم يحصرها في اللباس.

وذهب المرابط إلى أن الستر يرتبط بالأخلاق أساسا، ما يجعل منه خاصية إنسانية غير متعلقة باللون ولا الجنس، ورأى أن الأخلاق هي الفيصل بين الكائنات الحية، والتي سمحت للإنسان أن يسمو ويتحرر من الحيوان فيه، وهي خاصية غائبة عند الأنواع الأخرى.