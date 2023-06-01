تفاكر.. “تسليع” المرأة سياسة مستبطنة تهدف إلى الإخضاع والقهر (فيديو)

قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إن تحويل المرأة إلى سلعة هو سياسة مستبطنة تهدف إلى الإخضاع والقهر، وتجريد الإنسان من حريته.

قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إن تحويل المرأة إلى سلعة تقدم تارة كمادة للاستهلاك وأخرى كوسيلة لذلك، ليس نتاج فلسفة بعينها ولا نتاج الاستهلاكية التي يقوم عليها نظام الرأسمالية، إنما هو سياسة مستبطنة تهدف إلى الإخضاع والقهر، وتجريد الإنسان من حريته.

ووقف المرابط في برنامجه -الذي يسلّط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي، وكذلك في السياق العالمي- على التناقض الظاهري بين منطوق الحداثة الرأسمالية المُعلن حول حرية المرأة ومساواتها بالرجل من جهة، وبين فعل هذه الحداثة في تحويل الإنسان إلى سلعة وإحكام أغلال عبوديته فيما يوهمه الخطاب المنطوق أنه أصبح أكثر حرية.