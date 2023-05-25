تفاكر.. “هل هو إعلان عن موت المرأة؟” مع مصطفى المرابط (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) حديثة عن المرأة من خلال من خلال طرح سؤال إشكالي مفاده “هل هو إعلان عن موت المرأة”.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني حديثة في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن المرأة من خلال طرح سؤال إشكالي مفاد “هل هو إعلان عن موت المرأة؟”.

وقال المرابط إن مسارات النقاش والتحليل حول وضع المرأة في الثقافة الحديثة تقود إلى القول بأن مؤسسات الموضة أعلنت عن موت المرأة وتجريدها من وظيفتها البيولوجية وتحويلها لمعطى اصطناعي واستهلاكي.

وأضاف أن دور الأزياء المتخصصة في صناعة المتعة اختزلت المرأة في جسدها فقط، ونجحت إلى حد بعيد في استيلابها.

وتابع قائلا إن المفارقة الصادمة في عمل هذه المؤسسات، هو أنها بعدما كان تستعمل الدمى للترويج للمنتوجات والملابس، أصبحت تستعين بنساء من لحم ودم يقضين الساعات الطوال أمام واجهات المحلات التجارية بهدف الترويج لمواد استهلاكية.

وخلص المرابط إلى أن هذه السياسة المتعمدة من قبل هذه المؤسسات تقود إلى الاستنتاج بأن المرأة لم تعد موجودة لذاتها ككائن بيولوجي ثقافي، وإنما كمعطى اصطناعي أعيدت هندسته ضمن شروط ثقافة التأنيث الحديثة.