آثار الزمن على جسد المرأة.. مع مصطفى المرابط (فيديو)

قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إن العدو الذي يتربص بالجسد هو الزمن.

قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إن العدو الذي يتربص بالجسد هو الزمن.

وواصل المرابط النقاش في سلسلة من حلقاته حول المرأة وحقوقها وطموحاتها، قائلا إنها تسعى بطرق مختلفة محاربة أثر الزمن عليها، عبر المساحيق وعمليات التجميل.

ونقل المرابط عن عالم الاجتماع جيل ليبوفتسكي قوله، إن المرأة في ظل هذه الثقافة تُقدم كموضوع للنظر “أي كديكور لتزيين فضاءات الرجل”، إذ أصبح الجسد مادة أولية.

وذهب إلى أن “الجسد-النموذج لا يُقدم كما هو، ولا يُبنى على أسس صحيحة بل يتم تغليفه بشكل جذاب، كما تُغلف الهدايا، إنه يتم توريته وراء حجاب المساحيق”.

وأشار المرابط إلى إحصائية كشفت إجراء 11 مليون عملية جراحية تجميلية في 2019.