تفاكر.. كيف صوّر الخطاب الرمزي المرأة؟ (فيديو)

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن المرأة في الخطاب الرمزي وتحديدا عن التمثلات التي تكونها الثقافة الرمزية عنها.

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن المرأة في الخطاب الرمزي وتحديدًا عن التمثلات التي تكونها الثقافة الرمزية عنها.

وأفاد رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، أن هذه الثقافة تصور المرأة على أنها “موضوع للاشتهاء”، وتختزلها بالتالي في جسدها.

ومضى المفكر إلى أن هذا الجسد -وفق الثقافة الرمزية- إما “مجمّل ومزين يخضع لشروط اليفاعة والجمال أو جسد جنسي يستجيب لرغبة الرجل، وثالث مُطبّب يحمي الجمال ويقاوم آثار العمر”.

ووقف المرابط في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وبالسياق العالمي- عند كون هذه الصورة هي المتحكمة.

وأظهر الدكتور المرابط دور التيارات المعارضة عبر العالم في تغيير هذه الصورة، وذكر منها التيارين الأيكولوجي والنسوي، معتبرًا أن الأول سقط في منطق السوق وأصبح همّه تبديل مادة بمادة دون السؤال عن ضرورتها وغايتها.

وبيّن المرابط كيف حصر التيار النسوي معركته بين ذاتين: ذات المرأة المظلومة والمقهورة ضد ذات الرجل الظالم والقاهر، فسقط في منطق الضحية والجلاد، الذي يتعالى عن السؤال عن النظام الذي أفرز هذا المنطق.