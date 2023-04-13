تفاكر.. “كيف يتمثّل المخيال المرأة؟” مع مصطفى المرابط (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط مدير مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني تأملاته الفكرية والفلسفية في حلقة جديدة من برنامجه تفاكر حول موضوع “كيف يتمثل المخيال المرأة؟”.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط مدير مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني تأملاته الفكرية والفلسفية في حلقة جديدة من برنامجه تفاكر حول موضوع “كيف يتمثل المخيال المرأة؟”.

وقال المرابط في برنامجه، إن تاريخ الحضارة البشرية متحيز للرجل، وينظر للمرأة باعتبارها كائنًا ملحقًا كباقي الملحقات المادية المعاصرة مثل السيارة والبيت، على حد وصفه.

وأضاف أنه بالرغم من الدعوات التي تطالب بتحرير المرأة ومنحها الصلاحيات جميعها والامتيازات التي ينادي بها التيار النسواني في العالم، فإن صورة هذه المرأة ضمن الإطار العام للثقافة اللاتينية تحيلها في المقام الأول إلى كونها جسدًا وموضوعًا للجنس.

وأوضح المرابط أن المخيال المجتمعي الغربي الذي ينتج الثقافة الرمزية يبدع في إنتاج الواجهات الفعالة لإعادة إنتاج وتكريس الصور المنمذجة عن مقولة ثابتة تنظر للرجل باعتباره مصدر العقل والمرأة كجسد.

وقال إن هذه المقولة التي كان يلصقها الغرب بالشرق أصبحت اليوم مقولة غربية، وإن” الغرب هو الآخر له حريمه الخاص”.

وخلص المرابط أن هذه الصورة النمطية للمرأة في المخيال الغربي لا تقف فقط على مستوى اللغة المنطوقة، بل تجاوز ذلك إلى المخيال الغربي الأوربي ومنتوجاته الرمزية، وهو ما نجده في لوحات الفنان التشكيلي ماتيس وبيكاسو.