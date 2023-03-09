تفاكر.. إطلالة على المرأة في عيدها (فيديو)

خصص الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، حلقته الجديدة من برنامجه (تفاكر) للنقاش بشأن المرأة وحقوقها وطموحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار كل عام.

وقال المرابط إن الحديث عن قضايا المرآة يأخذ “أشكالا مختلفة وأبعادا مغايرة”، إذ لا يمكن الفصل بين قضايا المرأة و”مجموع اختلالات الحضارة التي تتصدر العالم اليوم”.

وأشار إلى أن موضوع قضايا المرأة، مثل غيره من الموضوعات الاستراتيجية، تم اختطافه و”يستخدم كوقود للحرب الايدولوجية، التي وإن بدت أنها خفت، إلا أنها لم تضع بعد أوزارها”.

وحذر المرابط من استمرار الحرب الايدولوجية لأنها “لا تعمل سوى على إنهاك ما تبقى من مجتمعاتنا واستنزاف مقدراتها المادية والرمزية”.

وذكر أن هناك العديد من المداخل المنهجية والمقاربات عند الحديث عن قضايا المرأة، مشيرا إلى أن منها ما يعتمد على المقارنة بين الرجل والمرأة باعتبار الرجل هو المقياس.

وأضاف أن هناك مقاربة أخرى تركز على إبراز مميزات كل طرف وما يجعل أحدهما يختلف عن الآخر.

وختم الدكتور المرابط بأن التنوع والتمايز لا يمنح تفوقا لطرف على الآخر، مؤكدا أن “ثراء الاجتماع الإنساني ناتج عن التنوع والاختلاف والتمايز وليس العكس”.