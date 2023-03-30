“تفاكر”.. مفارقات الخطاب حول المرأة مع الدكتور مصطفى المرابط (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني بحثه وتأملاته في قضايا الاجتماع الإنساني. وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجه (تفاكر) يركز على قضية “مفارقات الخطاب حول المرأة”.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني بحثه وتأملاته في قضايا الاجتماع الإنساني. وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجه (تفاكر) يركز على قضية “مفارقات الخطاب حول المرأة”.

وأوضح المرابط أن المفارقة في تناول هذه الموضوع تقوم على وجود خطابين منفصلين. أحدهما ثابت ينتمي للزمن الطويل والآخر عبارة تعبير منطوق ينتمي للزمن القصير. فالأول يمثل تاريخ الحضارة المعاصرة والثاني ينتمي إلى التعبيرات الجديدة التي تعبر عن التحولات التي يشهدها المجتمع.

وللتدليل على الأمر استحضر المرابط صورة المرأة في وسائل الدعاية. فالخطاب المنطوق يقدمها في شكل سلعة مرتبطة بالكثير من الخصائص المتعلقة بالمجتمع الاستهلاكي، في حين أن الخطاب العميق الموروث لا يكترث بهذه التعبيرات ويظل خاضعا لمنطق ينتمي للزمن القديم يجد تفاصليه في المقولات الخاصة بتحرير المرأة والمساواة والعدالة.

وخلص المرابط أن الفهم الحقيقي والعميق لقضية المرأة في الحضارة المعاصرة، تقتضي من الباحث الـتأمل في الخطاب المنطوق لهذه التعبيرات وسيكتشف حينها أنه بصدد تعبيرات سطحية لا يمكنها أن تخترق بينة المجتمع العميقة المورثة. وأن القيم الموروثة عن المرأة في المجتمعات المعاصرة لازالت حاضرة بقوة من خلال الصورالنمطية الموروثة والمبثوثة في عمق ثقافة المتجمع الرمزية.