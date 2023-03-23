تفاكر.. إشكالية صورة المرأة في المجتمعات المعاصرة مع مصطفى المرابط (فيديو)

تناول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع “إشكالية صورة المرأة في المجتمعات المعاصرة بين الخطاب المنطوق والخطاب المرموز”.

تناول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع “إشكالية صورة المرأة في المجتمعات المعاصرة بين الخطاب المنطوق والخطاب المرموز”.

وقال المرابط إن المرأة في المجتمعات المعاصرة نجحت إلى حد كبير في كسر نظام ذهني يستبطن الرجل كونه صاحب العقل والقوة والتفوق في حين تمثل هي العاطفة والضعف.

وأضاف المرابط أنه بموازاة مع الاعتراف بنجاح المرأة وتمكنها من كسب المعركة “أصبحنا أمام خطاب جديد يقوم على الاعتراف الاجتماعي والسياسي والقانوني بالتفرقة الجنسية كجريمة يعاقب عليها القانون مثلها مثل التفرقة العنصرية، وأصبح أنصار هذا التوجه ينظرون لقضية تحرير المرأة باعتبارها أولية الأولويات”.

وأوضح رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني أن “النزوع المتطرف حول قضية المرأة والثقافة النسوانية الجديدة تحولت إلى أيديولوجيا”، وهو ما عدّ برأيه خروجًا عن الثابت وحقائق التاريخ.

وقال “بالرغم من كل الإنجازات التي تحققت في قضية المرأة، فإن الثقافة المعاصرة تصر على تغليب صورة (المرأة الواجهة) التي تستعمل في السلع التسويقية والأمور الاستهلاكية، في حين أن صورة المرأة المعنية بالتحرر والمطالبة بالمساواة أضحت خطابًا مرموزًا أو مجرد إشارات خفية لا تجد صداها الحقيقي في العالم الخارجي للمرأة واهتماماتها وانشغالاتها اليومية”.