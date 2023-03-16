تفاكر.. المرأة في المجتمعات العربية الإسلامية (فيديو)

واصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) النقاش حول المرأة وحقوقها وطموحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتناول الدكتور مصطفى في هذه الحلقة عن المرأة، السؤال حول مساءلة النموذج المتحكم في الخطابات التي تنتج حول المرأة في مجتمعات الجنوب عموما والمجتمعات العربية والإسلامية على وجه الخصوص.

وقال إن الخطابات في عالم الجنوب عموما وفي العالم العربي الإسلامي خصوصا، قد اعتمدت ما يمكن تسميته “المرأة الأخرى” أو المرأة في أوربا نموذجا ومقياسا.

وأشار إلى أن هذا النوع من الخطاب ينظر إلى المرأة كائنا منفصلا عن النظام الذي تنتمي إليه ومستقل عنه، وقال إن هناك عقلية قياسية تحكم واقع المرأة سواء قياسها بالرجل أو قياسها بالمرأة.

وأوضح المرابط أن هذا المسلك يؤدي من الناحية العلمية إلى نتائج غير صحيحة ويسبب انكسارات تطال أدوات اجتماعية وخاصة تلك المرتبطة بالتوازنات الاجتماعية الدقيقة وهي توازنات تحدد هوية المجتمع.

وأشار في هذا الصدد إلى أن طبيعة العمران لنظام معين، هي التي تملي على الإنسان وضعية ليكتسب بعد ذلك الانسجام والتوازن والتناسق مع طبيعة التيار الذي يتحرك فيه.