تفاكر.. المرابط يناقش أسئلة حول التغيير والإصلاح (فيديو)

تحدث الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن التساؤلات المطروحة حول إشكالية التغيير والإصلاح.

تحدث الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن التساؤلات المطروحة حول إشكالية التغيير والإصلاح.

وقال المرابط “أثيرت بين يدي هذا البرنامج جملة من الآراء تستحق التفاكر منها: مالذي بالأنفس ومالذي بالقوم؟ وهل هو ثابت يتمحور حول ما حدده بعض المفسرين من عموم القول في آيتي التغيير؟”.

ومشيرا إلى آية قرآنية قال المرابط “ذلك أن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله”، مفسرا “أي أن الله لا يسلب قوم نعمة أنعمها عليهم، حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح والانتقال من الإيمان إلى الكفر”.

وتساءل “ألا يحتاج التفكير في هذا التساؤل تحديدا دقيقا لما في الأنفس ومافي القوم المرتبطين بواقعنا وبعصرنا حتى نستطيع التشخيص بشكل دقيق لما حل بمجتمعاتنا؟”

وتابع “لماذا هذا السؤال؟ لأن تحديدات المفسرين عامة، وتبقى مجردة ومن الصعب تنزيلها على أعيان مشخصة وأزمان محددة”، بمعنى آخر “هي تفسيرات كلية لا ترتبط بزمان ومكان، وتسري على جميع بني البشر في كل الأزمان”.