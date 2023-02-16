تفاكر.. الوعي بمدة تفشي الأمراض في المجتمع تساعد على نجاح التغيير (فيديو)

تحدث الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن معادلة التغيير، وقال إنها تحتاج إلى حسن التشخيص.

تحدث الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن معادلة التغيير، وقال إنها تحتاج إلى حسن التشخيص.

ويحتاج تغيير المجتمع، وفق المفكر، إلى الوعي بالمرض من جهة، وأيضًا إلى الوعي بالمدة الزمنية التي قضاها المرض حتى ترسخ في المجتمع، إذ تختلف شدته بحسب المدة.

ورأى الدكتور في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وبالسياق العالمي- أن القرآن بيّن أهمية الزمن في التغيير بقوله عز وجل “حتى يغيّروا ما بأنفسهم”.

وتابع رئيس مركز مغارب، أن طول مدة تفشي العادات السلبية في أي مجتمع تجعلها ملتصقة به، وتكبح مصادر الإصلاح في الأنفس.

ومضى المفكر إلى أنه ينبغي توجيه بوصلة الاشتغال على التغيير في البداية على “الكتلة الحرجة” -والمقصود بها الفئة التي تؤطر المجتمع- وذلك لضمان نجاح أي عملية إصلاحية، مستدركًا أن هذه الكتلة تتحكم في النفس الفردية ولا تعطيها هامشًا للإصلاح.