تفاكر.. كيف ربط القرآن الكريم مصير المجتمع بأفراده؟ (فيديو)

خصص الدكتور مصطفى المرابط حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” لقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

خصص الدكتور مصطفى المرابط حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” لقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).

وتحدث الدكتور عن سؤال التغيير بين الكم والكيف، من خلال الآية التي جاءت في (سورة الرعد)، والتي لا تنضب معانيها، وفق المرابط.

ورأى المفكر في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وبالسياق العالمي- أن الآية تربط مصير المجتمع بإرادة أبنائه.