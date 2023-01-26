تفاكر.. سنن التغيير من منظور القرآن الكريم (فيديو)

تابع الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامج (تفاكر) على الجزيرة مباشر التدبر والتفكّر في آية “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” من سورة الرعد في القرآن الكريم.

تابع الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامج (تفاكر) على الجزيرة مباشر التدبر والتفكّر في آية “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” من سورة الرعد في القرآن الكريم.

وعنون المرابط حلقة، الخميس، في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وكذلك في السياق العالمي- بعنوان ” الزمن في سنن التغيير”.

ووقف رئيس مركز (مغارب) لدراسات الاجتماع الإنساني، عند أن الفساد في بدايته يكون أمرًا مستنكرا، بل عند ظهوره يُنشئ نوعا من المقاومة والرفض لدى الناس، إلا أن الفساد لا يبدأ بالظهور في الأنفس إلا إذا أصابها وهن.

وتابع المفكر، أن “الوهن يأتي بسبب ضعف الأخلاق وضمورها، وكذلك القيم، ولو وجدت مقاومة فإنها تنتهي بالسقوط بسبب ضعف الأخلاق”.

وأوضح الدكتور أنه عندما يتحول الفساد إلى حالة تغلب على الأنفس، تكون قد باشرت الانتقال من الأنفس إلى القوم فتطفو على السطح فتصبح ظاهرة “قومية”.

وقال إن هذه العملية التي يقطعها الفساد أفقيا وعموديا إلى أن يصبح حالة وثقافة طافحة، تتطلب دون شك زمنا قد يمتد من جيل إلى عدة أجيال، ولعلّه المقصود بـ”حتى” في آية “حتى يغيروا ما بأنفسهم”.