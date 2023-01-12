تفاكر.. هل من علاقة بين الأنفس والمجتمع؟ (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) التطرق لموضوع العلاقة بين الفرد والمجتمع وقضايا التغيير من خلال سؤال إشكالي جديد.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) التطرق لموضوع العلاقة بين الفرد والمجتمع وقضايا التغيير من خلال سؤال إشكالي جديد هو “هل من علاقة بين الأنفس والمجتمع؟”.

وحلل المرابط هذه العلاقة انطلاقا من الآيتين الكريمتين “إِنَّ اللَّـهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم”. والآية الأخرى “ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ”.

وأوضح المرابط أن القرآن الكريم قدم منظورا فلسفيا خاصا للنفس في علاقتها بالمجتمع، وأن حضور مفهوم القوم في القرآن “يقترن بالقيام والتقويم والتغيير، في حين أن النفس تحضر دوما في القرآن في بعدها الفردي والجماعي”.

وقال إن “القوم الذي تتشكل منه الأنفس ليس جمعا عدديا، بل هو أقرب إلى شبكة تجعل من النفس نسيجا متشابكا بباقي الأنفس الأخرى”. موضحا أن هذا المفهوم ينتهي لمعان متعددة تجمع بين المحافظة والإصلاح والاعتدال.