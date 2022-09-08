تفاكر.. لماذا تعثرت النهضة العربية الإسلامية؟ (فيديو)

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن أسباب تعثر النهضة العربية الإسلامية وتحليلها.

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن أسباب تعثر النهضة العربية الإسلامية وتحليلها.

وأوضح المرابط في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وكذلك في السياق العالمي- مركزية تداخل العوامل الذاتية والخارجية في معادلة النهوض والانحطاط.

وأشار رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني إلى أن الأمر يقتضي إعادة قراءة التجربة التاريخية الحديثة والمعاصرة قراءة واعية ومستوعبة مركبة.

ووقف المرابط فإن العوامل الداخلية والخارجية ليست متقابلة ولا متنافية، إنما هي في غاية التركيب وقد تتغير درجة هذا العامل أو ذاك بحسب كل بلد والضغوطات والتحديات التي يمر منها.

وخلص إلى أن قراءة خارطة الاجتماع العربي الإسلامي تقتضي إدراجها في المسافة الممتدة بين الزمن المتوسط والطويل، من خلال الزمن التاريخي.