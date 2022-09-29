تفاكر.. “الخارج” مكون أساسي في معادلة السقوط والنهوض (فيديو)

تناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” أسباب انتكاسة النهضة والسقوط من زوايا مختلفة.

تناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” أسباب انتكاسة النهضة والسقوط من زوايا مختلفة.

وسلط الدكتور مصطفى المرابط الضوء، في حلقة جديدة من برنامجه على أحد هذه الأسباب وسماه “الخارج” واعتبر أن أصبح مكونا أساسيا في معادلة السقوط والنهوض.

وعرّف المرابط “الخارج” الذي يشار إليه على أنه عامل مهم في أسباب التعثر والنهوض، وقال إن المقصود به من الناحية التاريخية هو أوربا، قبل أن يمتد إلى الولايات المتحدة وتجمل ذلك في التسمية الشاملة كلمة “الغرب”.

وقال إن تلك المفردة “الغرب” تجتمع التاريخ والدين والجغرافيا والفلسفة والاقتصاد والثقافة، لكنّه دعا إلى عدم تعليق كل فشل في التغيير والنهوض إلى هذا العامل وحده رغم سطوته.

وأوضح أن العالم دخل مرحلة جديدة -بعد مرحلة الاستعمار- بتقنيات مستحدثة وترتيبات مغايرة أعيدت فيها صياغة خريطة العصر، أراد منها الغرب أن يكون العالم روحه، موضحا أن الاختراق أصبح عارما وشمل كل أبعاد الحياة.