تفاكر.. لماذا تفشل تجارب الإصلاح والنهوض؟ (فيديو)

تساءل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن أسباب فشل تجارب الإصلاح والنهوض التي قامت بها تيارات متعددة.

وفي محاولات تشخيص مكمن الأزمة في المجتمعات العربية والإسلامية ومحاولات الإصلاح التي قامت بها تيارات مختلفة وسبب فشلها، تناول الدكتور مصطفى المرابط العديد من المحاولات التي جرت في العالمين العربي والإسلامي من العراق وحتى أفغانستان.

وفي إجابة عن سؤال عدم تحقيق محاولات النهوض أهدافها رغم توفر الشروط الذاتية والموضوعية، أكد الدكتور المرابط أن الأمر يتطلب مقاربة متأنية، إذ إن المشكلة معقدة ومركبة ولا ينفع فيها تطبيق الأحكام الجاهزة.

وقال “إذا كانت الذات ومن خلال التجارب الحديثة والمعاصرة قد استوفت إلى حد بعيد الشروط المطلوبة والمناسبة لاستنهاضها ولم تحقق نهضتها ويقظتها المنشودة فكيف يمكن تفسير هذا الأمر؟

وخلص إلى أنه “ليس هناك حل واحد بإطلاق.. وليس هناك جواب واحد بإطلاق”، ولذا يجب الوعي بالظرف التاريخي وطبيعة موازين القوى التي كانت تحكمها وربطها بالشروط الذاتية لفهم حقيقة الفشل الذي منيت به التيارات الإصلاحية والنهوض في عالمنا”.