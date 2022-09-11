سلسلة أمثالنا.. الخيل وميادين الحياة عند العرب مع شاب راوي (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب بعنوان (جري المذكيات غلاب).

وفي الحلقة، قال شبراوي: جري المذكيات غلاب، مثلٌ من أمثال العرب يُضرب لمن يُوصَف بالتبريز على أقرانه، وفي مدح ذي السن وذي التجربة والحنكة، ويُروى “جري المذاكي غلاب”، والجري معروف، والمقصود هنا السباق، ومنه قولهم (عند الرِّهانِ تُعرفُ السوابق).

وتابع: والمذكيات الخيل المسَانّ (جمع مُسِن)، والمذكي من الخيل الذي قد جاوز القراح بعام، وأما الجِذاع جمع جَذَع وهو أقل الأسنان، ولذلك قال أبو عبيد تحت عنوان (الخطأ في القياس والتشبيه) من أمثالهم “مذكية تقاس بالجذاع “، يُضرب لمن يقيس الكبير بالصغير.

واستطرد: أول من قاله قيس بن زهير العبسي (صاحب فرس يقال لها داحس) لحَمَلْ بن بدر الفزاري (صاحب أخرى الغبراء)، -وإن كانت بعض المصادر ومنها أمثال المفضل الضبي وفصل المقال تشير إلى أن العبسي قاله لحذيفة بن بدر- وكان هذا السباق سببًا في حرب داحس والغبراء، وهي حرب من حروب العرب في الجاهلية.

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال، وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.