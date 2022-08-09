كيف طوّر أيزنهاور شخصيته؟ مع مراد علي (فيديو)

تناول الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة من سلسلة حلقاته عن “الإدارة الناجحة”، شخصية أيزنهاور نموذجًا للقيادة والإدارة.

وقال (علي) إن أيزنهاور -الذي شغل منصب الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية، وكان قبلها قائدًا لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية- استطاع تغيير دفة الحرب وتحرير فرنسا وهزيمة هتلر.

وشدد على أنه لا ينبغي أخذ هذه الشخصيات قدوة، إنما فقط التركيز على أسلوب عملها الذي نجحت به وحققت إنجازات كبيرة لأوطانها.

وأكد أن تدوين الأحداث لا يعني التأريخ لها فقط، بل يجعل الأجيال المقبلة تستفيد من تجارب من سبقوهم، ونصح المؤسسات بفعل الأمر نفسه.