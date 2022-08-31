القائد العسكري المجنون الذي هزم هتلر.. مع مراد علي (فيديو)

يواصل الدكتور مراد علي، ضمن سلسلة حلقاته عن “الإدارة الناجحة”، تناول شخصية عبقرية لنموذج مختلف في القيادة والإدارة التي كان لها دور مهم في حسم نتائج الحرب العالمية الثانية.

يواصل الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية ضمن سلسلة حلقاته عن “الإدارة الناجحة”، تناول شخصية عبقرية لنموذج مختلف في القيادة والإدارة التي كان لها دور مهم في حسم نتائج الحرب العالمية الثانية.

وتحت عنوان “أيزنهاور والمجنون”، تناول علي شخصية القائد العسكري البريطاني “بيرسي هوبارت” الذي وصفه القادة العسكريون البريطانيون بأنه مجنون وأحالوه على التعاقد، لكنهم بعد الحرب أجمعوا على أنه قائد عبقري، ومنحوه أعلى وسام عسكري في بريطانيا.

وأوضح مراد علي أن ميزة القائد العسكري هوبارت هو أنه مستقل في أفكاره ودائمًا ما يفكر خارج الصندوق، كما أنه له قدرة فائقة على استخدام الدبابات والمدرعات في الحرب.

وقال إن الأفكار غير الاعتيادية هي التي أرغمت رئيس وزراء بريطانيا على إعادة هوبارت للجيش ووضعه على رأس الفرقة المدرعة 79، ومنحه صلاحيات قيادية واسعة في تكتيكات الحرب ضد هتلر.

وخلص علي إلى أن الأفكار المجنونة لهوبارت كانت السبب الرئيس في انتصار الحلفاء في معركة نورماندي وتحرير فرنسا من النازيين. مشيرًا إلى أن هذه الهزيمة كانت سببًا رئيسًا في اندحار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.