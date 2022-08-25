كيف خدع أيزنهاور هتلر؟ مع مراد علي (فيديو)

واصل الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- تناوله لشخصية دوايت أيزنهاور الرئيس 34 للولايات المتحدة عندما كان قائدًا لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

وتحدث الدكتور مراد عن ضرورة أن يستفيد الشخص من الأخطاء التي قد يقع فيها خلال حياته، مثلما استفاد أيزنهاور من أخطائه خلال عملية الشعلة التي تمكن الحلفاء خلالها وبسببها، برغم الأخطاء، من السيطرة على شمال أفريقيا.

كما تناول بعدها عملية تحرير فرنسا ومن بعدها أوربا، وهي العملية التي بدأت بإنزال قوات الحلفاء على شواطئ نورماندي.

وأشار الدكتور مراد إلى أيزنهاور طبق خطة خداع تعد الأكبر في التاريخ مما أسهم في نجاح الإنزال وتحرير فرنسا ثم غزو ألمانيا.

ثم تحدث باستفاضة عن تفاصيل خطة الخداع التي نفذها أيزنهاور، مشيرًا إلى أهمية التخطيط والإعداد الجيد وعدم الاعتماد على الحماس وحده لنجاح الأمور.