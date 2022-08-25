“تفاكر”.. أسباب حالة الضعف التي تعيشها المجتمعات العربية والإسلامية (فيديو)

استعرض الدكتور مصطفى المرابط خلال برنامج (تفاكر) على الجزيرة مباشر العديد من النقاشات والأفكار التي تدور حول العوامل الخارجية والداخلية التي أدت إلى حالة الضعف التي تعيشها المجتمعات العربية.

استعرض الدكتور مصطفى المرابط خلال برنامج (تفاكر) على الجزيرة مباشر العديد من النقاشات والأفكار التي تدور حول العوامل الخارجية والداخلية التي أدت إلى حالة الضعف التي تعيشها المجتمعات العربية.

وفرّق المرابط في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وكذلك في السياق العالمي- بين الأسباب الداخلية النابعة من قلب المجتمعات العربية الإسلامية نفسها والأسباب الخارجية التي أدت إلى صناعة هذا الواقع.

وأشار رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، إلى أن هناك عوامل دينية وثقافية أخرى أدت إلى هذه الحالة من الضعف بجانب عوامل تاريخية وجيوسياسية مرتبطة بالواقع الذي تعيشه المجتمعات العربية.

وذكر أن المشكلة لا تكمن في إعادة طرح إشكالية العوامل الداخلية والخارجية المسببة لحالة ضعف المجتمعات العربية والعلاقة بينهما، لكنها تكمن في منهجية تناول هذه الإشكالية وزاوية النظر التي ترصدها.

وشدد على أن اختيار أي أطروحة تشرح أسباب الوضع العربي والإسلامي الحالي، تلازمه بالضرورة مساع لنفي أي أطروحة مقابلة ما يخلق حالة من “الحدية”.

وأفاد الدكتور المرابط بأنه يمكن قبول هذا الأسلوب الفكري فقط عند هيمنة التفسير الأيدلوجي للواقع العربي والإسلامي، حيث تغلب العواطف على التفكير العقلي ويغلب الاندفاع على التريث.

وأشار إلى أن المنطق الحدي لم يبعدنا عن حقيقة الواقع الذي تعيشه المجتمعات العربية فحسب، بل تورط أيضًا في تشويه الواقع والتمثيل به.

وتساءل الدكتور المرابط عن كيفية اختزال التاريخ العربي والإسلامي في ظروف سياسية محددة أو أحداث قليلة ومحدودة.

وقال إنه لا يمكننا إعطاء أحكام إيجابية أو سلبية برد التاريخ لحدث واحد مهما كان حاسمًا.