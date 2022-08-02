أيزنهاور القائد والمدير.. مع مراد علي (فيديو)

تناول الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة من سلسلة حلقاته عن “الإدارة الناجحة”، شخصية أيزنهاور نموذجًا للقيادة والإدارة.

وقال علي إن أيزنهاور الذي شغل منصب الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية، وكان قبلها قائدًا لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، لم يفكر يومًا أن يكون عسكريًّا ولم يكن هذا طموحه، كما أنه لم يكن متفوقًا دراسيًّا، ولم تكن بداياته كرجل عسكري مشجعة.

وأضاف علي أن الشيء الذي لم يكن يريده أيزنهاور كان هو “السبب في تغيير مسار حياته، وتحويله إلى أحد القادة العسكريين الذين أثّروا في مسار التاريخ الإنساني كله”.