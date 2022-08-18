ما المعركة التي يخجل منها الغرب وأيزنهاور؟ مع مراد علي (فيديو)

تناول الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- جانبًا جديدًا من شخصية أيزنهاور، في حلقاته عن الرجل الذي شغل منصب قائد قوات الحلفاء في الحرب العالمية لهزيمة هتلر.

تناول الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- جانبًا جديدًا من شخصية أيزنهاور، في حلقاته عن الرجل الذي شغل منصب قائد قوات الحلفاء في الحرب العالمية لهزيمة هتلر.

وأضاف “علي” أن أيزنهاور كان لا يعتمد على المهارات الفنية والمعرفة المتميزة فقط، بل على مهارات التعامل مع الآخرين، وأنه عكس كثير من العسكريين لم يعتمد الرئيس الـ34 للولايات المتحدة الأمريكية على سلطته ومنصبه، بل كانت له قدرة على الإقناع بهدوء وتفهم احتياجات ومشاعر من حوله.

وأرجع خبير الإدارة الاستراتيجية فضل نجاح أيزنهاور، إلى قدرته على بناء التحالفات وكسب الأصدقاء.

ووقف الدكتور “علي” عند الخلاف الدائم بين السياسيين والعسكريين، في حين يعتمد عمل الفئة الأولى على الإقناع والتفاوض، يعتمد الآخرون على تنفيذ الأوامر من دون نقاش.

وتحدث عن “عملية الشعلة” التي كانت المعركة الأولى في الحرب العالمية الثانية، وغزا فيها أيزنهاور شمال أفريقيا، وهي التي حارب فيها الفرنسيون الأمريكيين والإنجليز، وقد شهدت اتفاقات غير أخلاقية كثيرة.