“تفاكر”.. الصدمة السياسية في أوربا بعد اكتشاف الدولة الحديثة (فيديو)

اعتبر الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) أن الصدمة السياسي في أوربا أتت بعد التعرف على النظام السياسي واكتشاف الدولة الحديثة.

اعتبر الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) أن الصدمة السياسية في أوربا أتت بعد التعرف على النظام السياسي واكتشاف الدولة الحديثة.

وأفاد المرابط في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وكذلك في السياق العالمي- أن الصدمة السياسية أدت إلى إعادة صياغة العمران وتفكيك المؤسسات التقليدية واستنبات أخرى حديثة.

وأشار رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني إلى أن مجتمعات ما بعد الاستعمار تمحورت حول الدولة الحديثة كفكرة ومشروع، والتي ليست صماء تقتصر وظيفتها على تدبير شؤون المجتمع.

ووقف المرابط عند كون الدولة الحديثة آداة حية تحمل رؤية ومنطقا وقيما، وأنها تسعى إلى التوسع وبسط هيمنتها على كل مرافق الاجتماع، وإعادة صياغة الفرد والمجتمع.