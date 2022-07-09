سلسلة أمثالنا.. “الرائد لا يكذب أهله” مع شاب راوي (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب، بعنوان (الرَّائِدُ لا يَكْذِبُ أّهْلَهُ).

وفي الحلقة، قال شبراوي: الرَّائِدُ لا يَكْذِبُ أّهْلَهُ مثل من أمثال العرب في الصدق، أولُ من قاله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في أول خطبة خطبها بمكة، قال “إنَّ الرائدَ لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم”، وقد أورده أبو الشيخ الأصفهاني في (الأمثال النبوية).

وأضاف: الرائد من الفعل راد، يرود إذا طلب المرعى، فهو رائد، وراد القوم قادهم وتقدّمهم، مأخوذٌ من الرائد الَّذِي يتَقَدَّم الْقَوْم لطلب المَاء والكلأ لَهُم، فَإِن كذبهمْ أفسد أمرهم وأمر نَفسه مَعَهم لِأَنَّهُ وَاحِد مِنْهُم.

واستطرد: في (غريب الحديث)، قال ابن قتيبة رائد الْقَوْم رسولهم الَّذِي يرتاد لَهُم مساقط الْغَيْث، وَمِنْه الحَدِيث (إِن الرائد لَا يكذب أَهله) يُرِيد أَنهم ينتقلون عَن مواضعهم بِخَبَرِهِ فَهُوَ لَا يكذبهم، وَبَلغنِي أَنهم كَانُوا يشمون الْبَرْق فَإِذا لمعت سَبْعُونَ برقة لم يرسلوا رائدا وانتقلوا كَأَنَّهُمْ يثقون بالغيث.

وبخصوص مضرب هذا المثل، قال شبراوي: يُضْرب مثلا للنصيح غير الْمُتَّهم، وَأَصله فِي الْعَرَبيَّة من قَوْلهم راد برود إِذا جَاءَ وَذهب وَنظر يَمِينا وَشِمَالًا، وَمن ثمَّ قيل ارتاد الشَّيْء إِذا طلبه لِأَن الطَّالِب يتَرَدَّد فِي حَاجته حَتَّى ينالها.

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال، وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.