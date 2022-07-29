تفاكر.. “اقتصاد السوق وتطويع الفتوى” مع مصطفى المرابط (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) البحث في موضوع “اقتصاد السوق وتطويع الفتوى” باعتباره أحد مظاهر ابتلاع الاقتصاد للدين.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) البحث في قضية ابتلاع الاقتصاد للدين، حيث جاءت حلقة اليوم بعنوان “اقتصاد السوق وتطويع الفتوى”.

وقال المرابط إن الجماعات المسلمة في مراحل تاريخية سابقة، كانت منغلقة على نفسها وتحتاط من جميع الأفكار الطارئة، ولذلك كانت تبحث عن فتاوى فقهية في جميع النوازل والقضايا الطارئة بهدف تحقيق حماية جهاز مناعة الفرد المسلم.

وأضاف أنه مع دخول الإسلام السياسي إلى قلب الحياة المعاصرة على مستوى السياسة والاقتصاد، أصبح الفقه والفتاوى الفقهية معبرا لتمرير قيم الاستهلاك والقيم الليبرالية تحت الغطاء الديني.

وخلص المرابط إلى أن مكر العقل الاقتصادي القائم على زيادة الأرباح في كل شيء سعى لتطويع الدين واستثمار الفتاوى الفقهية لتحقيق مقاصد مجتمع الاستهلاك والفلسفة الليبرالية، من خلال الانتقال من البحث عن الحلال في كل شيء إلى البحث عن توفير الحاجة لهذه المواد الحلال في المجتمعات الاستهلاكية المسلمة.