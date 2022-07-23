سلسلة أمثالنا.. “بيت الشورى ما خرب” مع شاب راوي (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب، بعنوان (بيت الشورى ما خرب).

وفي الحلقة، قال شبراوي: خمير الرأي خير من فطيره، وتقديمه خير من تأخيره، وسئل رجل من عبس: ما أكثر صوابكم؟ فقال: نحن ألف رجل فينا رجل واحد حازم فنحن نشاوره فكأنا ألف حازم، ويقول المثل السوداني (بيت الشورى ما خرب).

وتابع: من أمثالهم “من شاور أهل النصيحة سلم من الفضيحة”، وقال لقمان الحكيم “شاور من جرب الأمور فإنّه يعطيك من رأيه ما كان عليه بالغلاء وأنت تأخذه بالمجان”، وقيل “شاوروا الشجعان من أولي العزم، والجبناء من أولي الحزم، فإن الجبان لا يألوا برأيه ما يقي مهجكم، والشجاع لن تعدموا بمشورته ما يشيّد ذكركم”.

واستطرد: في التحذير قالوا “احذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحًا كما تحذر غيلة العاقل إذا كان عدوًا، فيوشك أن تورطك مشورة الجاهل ويسبق إِليك مكر العاقل، وقيل “صواب الجاهل كزلة اللبيب”.

وأضاف: يقول المثل السوداني (بيت الشورى ما خرب)، وفي الفصحى (من استبد برأيه هلك)، و(استبد من لا عقل له وما هلك من استشار)، وفي القرآن الكريم (وشاورهم في الأمر)، وعند الإمام الماوردي “اعلم أن الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمرًا، ولا يُمضي عزمًا إلا بمشورة ذي الرأي الناصح ومطالعة ذي العقل الراجح”.

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال، وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.