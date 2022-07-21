تفاكر.. كيف استغل الاقتصاد المفاهيم الدينية والفقهية لتحقيق مصالح مجتمع الاستهلاك؟

يسعى الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز (مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني) إلى كشف مدى تغلل الاقتصاد في أدق تفاصيل حياتنا وتداخله مع الدين.

يسعى الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز (مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني) إلى كشف مدى تغلل الاقتصاد في أدق تفاصيل حياتنا وتداخله مع الدين.

وأوضح خلال برنامج (تفاكر) على الجزيرة مباشر أن الاقتصاد اليوم يستثمر مفاهيمنا الدينية لتكون جسورا للمرور إلى قلب المجتمعات العربية والإسلامية.

وقال إنه “أصبح هناك أسواق تروّج للمنتجات الحلال، لا سيما أنها فكرة مرتبطة بكل الأديان تقريبا”.

ولفت المرابط إلى أن الطبيعة البشرية تميل إلى اختراق الحدود المفروضة عليها، في حين يأتي دور الإسلام في رسم حدود استقبالنا للحياة باعتبار أن الأصل في الأشياء هو “الإباحة وليس التحريم”.

واعتبر رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني أن تناول المسلمين اليوم لفكرة الحلال قد اختلف، “بعد أن كان وسيلة للتقرب من الله سبحانه وتعالى، أصبح محددا للهوية وسط الجماعات الإنسانية”.